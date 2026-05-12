◆パ・リーグ楽天０―２オリックス（１２日・弘前）楽天はオリックスに敗れ今季２度目の５連敗。借金は６にふくれあがった。今季５勝目を懸けて先発した楽天の荘司康誠投手は６回３安打２失点で降板した。最速１５３キロの直球に、カーブ、スプリット、カットボールを織り交ぜて、３回までパーフェクト。ところが４回先頭の渡部に左前安打を許すなど、１死一塁とされると、ここで西川に１４６キロの直球を捉えられて、適時二