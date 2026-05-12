◆パ・リーグソフトバンク０―３西武（１２日・みずほペイペイ）西武・渡辺勇太朗投手が１２日、６回２／３を８安打、今季初の無失点投球で２勝目を挙げた。自身のソフトバンク戦の連敗も５でストップし、「やっぱりうれしい。チームが勝ったのでそれが一番うれしい」と表情を崩した。苦しんだ先につかんだ１勝だった。１週間前、５月４〜１０日にベルーナドームで行われた６試合。５勝１敗と大きく貯金を増やした中で、唯一