◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人の先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回１１０球を投げて６安打３失点。チームは勝利したが今季初勝利は持ち越しとなった。戸郷は初回、安打と２者連続四球などで１死満塁とピンチをつくるも２者連続空振り三振。３１球を要しながらピンチを切り抜けた。しかし、１―０の４回に１死満塁で８番・田村にフォークを右前へ運ばれる同点の右前適時打。なお１死