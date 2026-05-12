女性の“なりたいボディライン”に寄り添うブランド「CHARM MAKE BODY」の人気アイテム「小さく見せるブラ」が、TikTok Shopで大きな注目を集めています。グラマーサイズ特有のお悩みに向き合った設計と、見た目の美しさを両立したデザインが支持され、TikTok Shop開設後わずか約半年で6,000枚以上を販売。SNSを通じてリアルな声を届ける発信スタイルも共感を呼び、多くの女性から熱い支持を集めています♡ TikTokで