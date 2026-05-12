◇プロボクシング日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦池側純（角海老宝石）《TKO7回2分6秒》大嶋剣心（KODLAB）（2026年5月12日東京・後楽園ホール）日本スーパーバンタム級王者・池側純（28＝角海老宝石）が、同級10位の大嶋剣心（30＝KODLAB）を7回2分6秒にTKOで下し、初防衛に成功した。2回に左ストレートで相手の腰を大きく落として優位に進めた。7回に「左フックを合わせてくる」と温存していた得意の左ア