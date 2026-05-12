◇プロボクシングスーパーフェザー級8回戦松本圭佑（大橋）《TKO3回35秒》龍王（角海老宝石）（2026年5月12日後楽園ホール）「フェニックスバトルスーパーフェザー級1000万円トーナメント」準々決勝が行われ、シードで出場した元日本フェザー級王者の松本圭佑（26＝大橋）が日本同級7位の龍王（28＝角海老宝石）との初戦に3回TKO勝ちし、準決勝に進出。24年10月のV4戦以来、約1年7カ月ぶりとなる復活の白星を手にした。