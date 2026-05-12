フリーアナウンサーの望月理恵（54）が12日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。54歳とは思えない美貌に、驚きの声が上がった。望月は1994年TBS系「世界ふしぎ発見!」のミステリーハンターとしてデビュー。その後、日本テレビ「ズームイン!!サタデー」のMCとして活躍。現在は所属するセント・フォースの取締役としての活動もしていることが紹介された。「奇跡の50代」とも言われる望月の美貌