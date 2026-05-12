都会も自然も似合う「専用ベージュ」！ステランティス ジャパンは2026年5月8日、ジープのコンパクトSUVモデル「アベンジャー」の限定車「Avenger 4xe Hybrid Stone（アベンジャー フォーバイイー ハイブリッド ストーン」を発売しました。同日より、全国のジープ正規ディーラーにて150台限定で販売を開始しています。 【画像】これが1リッターで19.0km走るジープ「アベンジャー」です！ 画像で見る（78枚）今回登場した限定