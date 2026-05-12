私はユカリ、フルタイムで働くママです。娘のユメ（小4）は、最近流行りの友だちとのシール交換にすっかり夢中です。なかなかお店へ買いに行けない私は、ママ友・レイさんに「ママシール同盟」というグループに誘われ、そのママたちからシールを購入させてもらうようになりました。しかし私はシール入手にかけるママたちの熱意に圧倒され、疲れてしまいます。そんなある日、グループのオフ会に誘われた私は、お礼のため手土産を持