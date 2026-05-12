サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、アルビレックス新潟の野澤新社長が5月12日、新潟市の中原八一市長などにユニホームを進呈。J1復帰を目指す来シーズンの“秘策”も明かしました。 新潟市役所を訪れたサッカーアルビレックス新潟の野澤洋輔社長が新潟市の中原八一市長や8区の区長に贈ったのは今シーズンのユニホーム。背中にはそれぞれの区名が入っています。 【アルビ野澤