中道改革連合は１２日、惨敗した先の衆院選総括を取りまとめた。立憲民主、公明両党の支持基盤などから、一定の議席確保が可能と判断したことが「最大の誤算」と指摘した。総括では、衆院選公約に掲げた恒久的な食料品消費税ゼロと給付付き税額控除などを念頭に、「看板政策についてゼロベースで再検討」するよう促した。次期衆院選に向けては、「政権批判が中心の従来型野党」との党のイメージを払拭（ふっしょく）し、有権