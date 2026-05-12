「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）広島がサヨナラ負け。九回無死一塁から中崎が佐々木に右越え２ランを浴びて、試合を決められた。試合後の新井監督は「そこはもうしょうがないので、また切り替えて明日また頑張ってもらいたいです」と話した。岐阜にある中部学院大出身の先発・床田は慣れ親しんだ長良川球場で腕を振った。３−２の七回も続投。２死二塁でマウンドを降りた。結果的に２番手・高が平山に同