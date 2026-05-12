中道改革連合は12日、惨敗した2月の衆院選についての総括を決定した。中道は、衆院選を前に立憲民主党と公明党の衆院議員が結成した新党だが、衆院選で公示前167議席が49議席と3分の1以下になる惨敗を喫した。衆院選の敗因として、「若年層、現役世代、女性層、無党派層から積極的な支持を得られなかった」、「政策の訴求力や納得感に課題があった」、「有権者のニーズを捉えた政治姿勢を示せなかった」、「新党としての一体感、刷