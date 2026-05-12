乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月7日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。本記事では、乃木坂46が参加したファッションイベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」や「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」について語った模様をお届けします。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「先日の