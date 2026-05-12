４月米ＣＰＩ、前年比は＋３．８％と予想をわずかに上回るドル買い反応は軽微＝ＮＹ為替 ４月米CPIは前年比+3.8％と市場予想+3.7％をわずかに上回った。コア前年比も+2.8％と市場予想+2.7％を上回った。米10年債利回りは4.445％まで一時上昇も、足元では4.43％をやや下回っている。為替市場でのドル買い反応も軽微にとどまっている。 USD/JPY157.55EUR/USD1.1744GBP/USD1.3527