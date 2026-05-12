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米１０年債利回りは４．４２８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（日本時間21:40）（%） 米2年債 3.968（+0.015） 米10年債4.428（+0.014） 米30年債4.995（+0.009） ドイツ3.085（+0.045） 英国5.109（+0.111） カナダ3.570（+0.032） 豪州5.032（+0.040） 日本2.545（+0.036） ※米債以外は10年物