◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）阪神・嶋村麟士朗捕手が代打でプロ初本塁打を放った。７回２死一塁、広沢の１５２キロ直球を捉え、逆方向の左翼スタンドへプロ初アーチを運んだ。大歓声の左翼席を指さしながら、ダイヤモンドを回り「応援してくれているファンの皆さんの声援に一番、背中を押されているので」と感謝した。代打でプロ初本塁打は、２０１９年４月１１日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）で放った