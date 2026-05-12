１２日、撮影に応じるアナニ事務局長（左）と習近平主席。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京5月12日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は12日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）のアナニ事務局長と北京の人民大会堂で会見した。１２日、アナニ事務局長と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）