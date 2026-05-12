【セリエA】パルマ 2−3 ローマ（日本時間5月11日／エンニオ・タルディーニ）【映像】「1.25倍速」のような超速PK（実際の映像）17:44ローマに所属するオランダ代表FWのドニエル・マレンの“独特すぎる超速PK”が話題を呼んでいる。日本代表のGK鈴木彩艶もノーチャンスだった強烈な一撃に、ファンも驚きを隠せない様子だ。マレンは日本時間5月11日、セリエA第36節のパルマ戦にCFで先発出場。前半に先制のスーパーゴールを決め