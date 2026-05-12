小室哲哉さん（67）が、映画『ぼくらの七日間戦争』で主演を務めた宮沢りえさんの当時の印象を語りました。小室さんが登場したのは、映画『天と地と』舞台挨拶＆「角川映画音楽祭」ラインナップ発表会。映画『天と地と』は、“角川映画”代表作の1本で小室さんが音楽を担当しました。■小室哲哉「光ってました」俳優デビュー当時の宮沢りえの印象語るまた、1988年に公開された角川映画『ぼくらの七日間戦争』では、TM NETWORKと