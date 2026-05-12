◇パ・リーグロッテ2ー3日本ハム（2026年5月12日ZOZOマリン）右肩関節前方亜脱臼と診断され、出場選手登録を抹消された藤原恭大外野手（26）についてロッテのサブロー監督は離脱が長期となる可能性があることを明かした。日本ハム戦後に取材に応じた指揮官は「とりあえず2カ月はいないものとして。何カ月になるか分からないですけど、今いるメンバーで勝つしかないので」と話した。藤原は10日にみずほペイペイドームで