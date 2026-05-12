HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、日本人の少女・SAKURAが全米デビューを勝ち取るという、現代のシンデレラストーリーが完結した。【映像】歌・ダンス未経験！全米デビューが決定した15歳日本人練習生（スゴすぎるパフォーマンスも）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1