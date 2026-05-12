卓球の張本兄妹が、銀メダルの悔しさの中で感じた成長を口にしました。卓球世界選手権の団体戦を終えた日本代表が12日帰国し、会見に出席しました。決勝で男女ともに中国と対戦した日本。男子は1試合目に張本智和選手が2ゲーム連取も逆転負けを喫し、結果0-3で敗れました。女子も張本美和選手が過去11戦全敗だった世界2位の王曼碰選手に勝利するなど、中国の牙城を壊しましたが一歩及ばず2-3で敗れました。智和選手は「金じ