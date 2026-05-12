◇パ・リーグオリックス2ー0楽天（2026年5月12日弘前）楽天はこの日から始まった東北シリーズ初戦で零敗。今季2度目の5連敗を喫し、三木監督は「チャンスはできて、そこでいい当たりもあった。選手たちはよく頑張ってるけど、結果ちょっと繋がっていない。弘前で勝てず残念です」と嘆いた。先発の荘司は6回3安打2失点。4回1死一塁で西川に先制の適時三塁打。なお、2死二塁で太田にも右前適時打を浴び、「先頭（の渡部）