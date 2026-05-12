◇パ・リーグロッテ2―3日本ハム（2026年5月12日ZOZOマリン）先発のジャクソンが7回2/3を4安打3失点、打線は日本ハムの先発・伊藤の前に5回までわずか3安打に抑えられていたが、6回2死一、三塁から佐藤の右前適時打で1点を返し、7回には上田が右越え2号ソロを放ち、同点に追いついた。サブロー監督は2―2の8回2死三塁の場面で、そこまで113球を投げていたジャクソンに代えて鈴木を起用。鈴木は代打・浅間に四球を与え、