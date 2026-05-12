「ロッテ２−３日本ハム」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが接戦を制し、今季２度目の３連勝。借金１とした。三回に田宮の右前適時打で先制すると、四回はレイエスの右越え５号ソロで加点。同点で迎えた八回には清宮幸が勝ち越しの左前適時打を放った。先発の伊藤は７回６安打２失点で４勝目。２点リードの六回に佐藤の右前適時打で追い上げを許し、七回には上田に右越えソロを浴びて同点とされたが、直後の