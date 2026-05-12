◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・嶋村麟士朗捕手が、2―0の7回2死一塁でプロ初本塁打を放った。外角直球を捉え、左翼席に飛び込む一発。ダイヤモンドを一周している最中、右手で左翼席に詰めかけた虎党を指さした。「応援してくださるファンの方の声援に背中を押されているので。そういう意味でやりました」記念すべホームランボールは、「家族に、実家の方へ送ろう課と思います」。プロとし