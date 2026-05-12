6日に亡くなったテレビ朝日系特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」に主演した大葉健二（おおば・けんじ、本名・高橋健二＝たかはし・けんじ）さんの娘で女優の新葉尚（わかば・なお、25）が12日夜、Xを更新。「ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。9日の告別式にて無事に父とお別れすることができました」と、大葉さんの告別式を執り行ったことを報告した。「まだ、何とも言えない気持ちではございますが、皆様の沢山の温かい