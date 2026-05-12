◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）阪神・藤川球児監督が打線を大幅に改造して、１０安打１０得点の快勝に導いた。プロ初２番の森下に始まり、３番・佐藤、４番・大山、５番には４年ぶりに中野を起用。体調面を考慮され、３試合ぶりスタメン復帰の大山は本塁打含む２安打２打点、森下はプロ初満塁本塁打を放った。指揮官は「ペナントレースですからね。選手の状態もあるし、いろんなケースを想定しな