卓球の世界選手権団体戦に出場した日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。６大会連続銀メダルを獲得した女子日本代表の中沢鋭（るい）監督が取材に応じ、１０日に２―３で敗れた中国との決勝戦を振り返った。５５年ぶりの頂点を懸けた女王・中国との決勝では、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）を２試合に起用し、３番手の１試合にカットマン・橋本帆乃香（デンソー）を当てた。