ダンサー・振付師のNOSUKEが8日、MOOK『NOSUKE -Team"S"pecial- PRESENTS ダンエク』（マガジンハウス）を発売。それを記念したお渡し会が同日、東京・タワーレコード渋谷店のイベントスペースにて、2部構成で開催された。【画像】キレッキレ！NOSUKEのBOOK本表紙約120人のファンがつめかけ、満席となった同イベント。NOSUKEが登場すると大きな歓声が起こった。NOSUKEは満面の笑みで感謝を伝え、あたたかな空気でイベントがス