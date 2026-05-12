俳優の中村倫也（39）が12日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演し、海外に行って、店に入った時に最初に言う言葉を明かした。旅行の時の自分なりの工夫を聞かれた中村は「海外に行ったときは、できる限り日本語で話しかけます」と言い、「現地の言葉ではなくて？」と聞かれると、若い頃の苦い思い出を話し始めた。中村は「最初に行った海外が23歳か24歳の時にニューヨークだったんです。行き