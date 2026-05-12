＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】185センチ、152.6キロの「ほっそり美脚」185センチの長身、そして150キロを超える堂々たる体躯。幕下以下の取組が行われる午前の国技館に、ひと際目を引く大型力士が登場。しかしファンの視線が注がれたのは、その巨大な上体以上に足元。驚くほどの“ほっそり美脚”だった。注目を集めた力士とは、序ノ口十枚目・京の里（伊勢ノ海）。京都府京都市右京区出身で29歳