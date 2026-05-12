◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人が岐阜・長良川球場で広島にサヨナラ勝ち。同点の９回無死一塁で佐々木俊輔外野手が初のサヨナラアーチを放った。７回には１番・平山功太外野手が同点となる左前適時打で自身初の猛打賞。先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回６安打３失点。チームは劇的勝利で貯金１となった。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。―劇的な結果に。「いや、ほ