NTTは、実際に物を触らなくても、「粘り気」や「柔らかさ」を感じられる世界初の技術を公開しました。記者は手に何も持っていませんが、画面上では、粘り気のありそうな物体が指先についていて、粘りの度合いを感じることができます。これは、映像に映る手と物体の仮想の動きを重ねることで生じる人間の錯覚を利用した技術です。物体がちぎれるまでの距離が長ければ餅のような粘り気の強さを感じ、短ければ油を触っているような感