◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人が岐阜・長良川球場で広島にサヨナラ勝ちを収めた。同点の９回無死一塁で佐々木俊輔外野手が初の４号サヨナラ２ラン。７回には１番・平山功太外野手が同点となる左前適時打で自身初の猛打賞をマークするなど、若武者が躍動した。同点の８回に大勢、９回にマルティネスを送り込む総力戦で白星をたぐり寄せた。先発・戸郷翔征投手は今季２度目の先発で５回６安打３失点