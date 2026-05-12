◆パ・リーグロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・サブロー監督（４９）が１２日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）終了後に藤原恭大外野手（２５）について言及。「とりあえず２か月はいないもんだと思ってる。まあ、何か月になるか分からないですけど。今のいるメンバーで勝つしかないと思うんで」と話した。藤原は１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で負傷交代。５回の守備で右翼フェンスに激突し、その