イタリア代表は6月に行われる国際親善試合で多くの若手選手を登用する可能性があるようだ。12日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。イタリア代表は3月に行われたFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、3大会連続でW杯出場を逃すことが決定した。これを受けて、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長やジェンナーロ・