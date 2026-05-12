阪神は１２日のヤクルト戦（神宮）に１０―０で大勝し２連勝。首位攻防カード初戦を投打がかみ合った好ゲームでもぎとり、池山燕に０差と肉薄した。先発の西勇輝が６回を２安打３四死球無失点に封じ２勝目をマークした。猛虎打線は初回に幸先よく２点を先制するも、その後の両軍のスコアボードはゼロ行進。終盤まで続いたタイトな展開を動かしたのは現在売り出し中の伏兵の一撃だった。２―０で迎えた７回二死一塁の場面で、