ソフトバンクは１２日の西武戦（みずほペイペイ）に０―３で敗れ、今季３度目の零封負けを喫した。ゲーム差のなかった２位・西武に敗れたことで、今季初めて３位に転落した。突破口を開くことができなかった。打線は相手先発・渡辺の前に沈黙。５日の前回対戦（ベルーナ）では５回までに６点を奪ったが、この日は力強い球に押し込まれた。初回、３回と二死一、三塁の好機をつくったものの、いずれも得点とはならず。中盤以降は