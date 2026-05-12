９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）【新華社南昌5月12日】中国江西省の盧山五老峰でツツジの花が見頃を迎えた。山頂では大勢の人が山野を染めるツツジの景観を楽しんでいる。（記者/李美娟）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰でツツジを撮影する人。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老峰に咲くツツジ。（九江＝新華社配信／胡暁山）９日、盧山五老