歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と、息子の中村夏幹くん（5）が、『六月大歌舞伎』（6月3日初日〜25日千穐楽）昼の部で出演する『子連れ狼』のビジュアル写真が公開されました。今回、新作歌舞伎として上演される『子連れ狼』は、1973年から1976年にかけて放送された時代劇で、主人公の拝一刀（おがみ いっとう）は、叔父である萬屋錦之介さんの当り役となりました。柳生一族の画策により妻を殺され、公儀介錯人の地位も追われた主