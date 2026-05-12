今シーズンから新型エンジンで新たな挑戦に踏み出したスバルBRZに悲劇が襲った。トップ走行中にまさかのタイヤがバースト…衝撃の急失速の背景に元日産のエースドライバーが言及した。【映像】驚速BRZが“急失速”、突如バーストの瞬間スーパーGT 2026年シーズン第2戦決勝。この日、GT300クラスでポールポジションからスタートしたR&D SPORT（#61 SUBARU BRZ）は、安定したペースと巧みなブロックでトップをキープしていた