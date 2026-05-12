◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）史上3人目の300試合連続先発を白星で飾った西勇輝投手（35）は「終盤にかけて大量得点を取ってもらって、気持ち楽な雰囲気で見られた。感謝してます。（伏見）寅威のリードもすごく良かった」と36歳の誕生日を迎えた伏見とのバッテリーへの手応えを語った。西勇は入団3年目の11年10月13日から先発登板を続け、節目の300試合連続先発で白星をゲット。「300試合は3人目