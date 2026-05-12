女優の橋本環奈（27）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。香川、徳島への家族旅行でのオフショットを公開し、注目を集めている。「先日、家族で香川&徳島旅行行きましたぁー初の四国！」と報告。「福岡ファンミの時に四国行きたいって言ったの覚えててくれてる環者はいるかな？」とファンに呼びかけた。「うどん、いっぱい食べれるようにワンピースで行きました笑」と気合十分。「2日間で8店舗いったよ。食べ過ぎ。