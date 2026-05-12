松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は最終日。11Rでガールズ決勝が行われ、児玉碧衣（31＝福岡）がV。通算190Vを完全Vで決めた。児玉は「那須さんが後ろにつく展開は避けたかった。今日は風もあまりなく、バンクも軽く感じた。しっかり踏めていたと思う」。イメージ通りの展開で勝利をつかんだ。189Vで並んでいた石井寛子を抜いたことについては「そこはあまり意識していなかった。でもうれしいです」。積み重ねた