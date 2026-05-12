HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、1万4000人の頂点に立つ最終合格者が発表され、15歳のSAKURAがその栄冠を掴み取った。【映像】たった一人に選ばれた未経験の可愛すぎる15歳練習生（スゴすぎるパフォーマンスも）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を