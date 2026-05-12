「ＤｅＮＡ３−１中日」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが快勝で、貯金を１とした。３−０で迎えた九回。この回からマウンドに上がった山崎は土田に右前打を浴び、代打・板山は四球を与えてしまう。代打・ボスラーは見逃し三振に仕留めたが、村松に内野安打で１死満塁とし、細川は空振り三振に仕留めた。しかし、続く阿部は押し出し死球。球場がざわめいたが、最後は石伊を一ゴロに仕留めた。先発の東が３試合ぶりの