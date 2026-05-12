ウクライナの汚職捜査機関は11日、ゼレンスキー大統領の側近だったアンドリー・イエルマーク前大統領府長官に対して、資金洗浄の疑いで正式に容疑を通知したと発表しました。ウクライナ国家汚職対策局などは11日、イエルマーク氏について、首都キーウ近郊の高級住宅の建設事業に関連し、4億6000万フリブニャ、日本円で約16億円の資金洗浄を行った犯罪グループに関わった疑いがあるとして、イエルマーク氏に正式に容疑を通知したと