北海道小樽市に位置する「朝里川（あさりがわ）温泉」は、豊かな自然と利便性を兼ね備えた温泉郷です。1954年（昭和29年）の開湯以来、歴史ある小樽の街からほど近い場所にありながら、山に囲まれた静穏な環境から「小樽の奥座敷」として多くの旅人に愛されてきました。こちらの温泉では、主に保温効果の高い「塩化物泉」と肌への刺激が少ない「単純温泉」を楽しむことができます。近年では「ゆらぎの里」をテーマに、癒やしを重視